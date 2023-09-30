İsrail'den Türkiye'ye şaşırtan soğan talebi
Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı İsrail ile ticari ilişkiler de genişliyor. İsrail, Türkiye'den soğan almak istiyor.
İsrail’de gıda sektöründe çeşitli sebze ve meyveleri ambalajlayarak satışını yapan firma, Türkiye’den beyaz ve kırmızı soğan ithal etmek istiyor.
Paketlenmiş sebze ve meyvelerin hijyenik oluşları, taşınabilirlikleri ve tanıtım kolaylıkları ile günümüzde tercih edilme sebepleri. Çeşitli meyve ve sebzeleri ambalajlayarak satışını gerçekleştiren İsrail merkezli firma, Türkiye’den beyaz ve kırmızı soğan ithal etmek istediğini e-ihracat platformu TurkishExporter sayfasına yazdı.
Kaynak: TurkishExporter
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