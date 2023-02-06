İsrail’den Türkiye ve Suriye’ye deprem yardımı! Resmen yeni, flaş kararı duyurdular! Yardıma hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye’ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail, Türkiye ve Suriye’ye yardım edeceklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Türkiye’ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini aktardı.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in resmen savaş halinde olduğu Suriye'ye insani yardım göndereceğini ifade etti. Suriye’den yardım talebinin diplomatik kanallar üzerinden geldiğini aktaran Netanyahu, söz konusu talebi iletildiği diplomatik kanal hakkında detay paylaşmadı. Netanyahu, Suriye’den gelen yardım talebinin onaylandığını ve yakın zamanda Suriye’ye gönderileceğini ifade etti.

Son dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498’e yükseldi

- AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden kişi sayısının bin 498’e yükseldiğini, 8 bin 533 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sezer, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada, 2 bin 834 binanın yıkıldığını ifade ederek, “Ulaşılamayan bölgemiz yok. Sürekli arama kurtarma birlikleriyle takviye işlemi devam ediyor. Ulaşılan bilgilere takviye konusunda helikopterle temas kuruyoruz. Hava hattı kurulmuş durumda. 10’a yakın helikopter gelen birlikleri sürekle enkaz bölgelerine sevk ediyor. Yoğun hava muhalefeti var. Kara yoluyla gitmekte zorluk çeken birliklerimiz var. Bir şekilde karayolları ve diğer birimler kanalıyla afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Azerbaycan dahil 40’ın üzerinde ülkeden yardım teklifi var. Onları da değerlendiriyoruz” diye konuştu.