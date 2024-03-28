İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.
Suriye basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail’in Şam bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarılarak, saldırı sonucu maddi kayıp yaşandığı ifade edildi.
İsrail tarafından henüz saldırı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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