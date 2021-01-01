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Dünya İsrail’den Suriye’ye 50 saldırı itirafı
Dünya

İsrail’den Suriye’ye 50 saldırı itirafı

İsrail ordusu, geçtiğimiz yıl Suriye’de 50 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:55:00 -
İsrail’den Suriye’ye 50 saldırı itirafı

İsrail ordusunun yayınladığı yıllık raporda, 2020’de Suriye’de vurulan 50 hedefin büyük çoğunluğunun İran destekli gruplara ait olduğu belirtildi. İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye’nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, İsrail’i sorumlu tutmuştu.

Geçtiğimiz yıl ayrıca, Lübnan Hizbullah’ının 2 saldırı girişimini engellendiği, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına 176 roket atışı düzenlendiği ifade edildi. Bu roketlerden 80’nin “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, 90’nın da İsrail’de açık alana düştüğü kaydedildi. İsrail ordusunun raporunda, bu yıl Batı Yaka’da çeşitli iddialarla 2 bin 277 Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı. 

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