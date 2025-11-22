İsrail'den suikast! Şehit oldu
Kandan beslenen terör devlet İsrail, Lübnan’ın güneyinde İHA ile suikast gerçekleştirdi.
Terör devleti İsrail, kana doymuyor.
Filistin, Suriye, İran ve Lübnan'da ölüm saçan Siyonist katiller, suikastlarına yenisini ekledi.
İHA ile saldırı düzenlendi
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine Doğu Zavtar beldesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu 1 kişinin şehit olduğu bildirildi.
