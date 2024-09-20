İsrail’den skandal talimat! Savaş kuzeyde resmen başladı
İsrail ordusu, Yukarı Celile'deki yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı. Halktan hareketliliği azaltmaları ve güvenli bölgelerde kalmaları istendi. Bu gelişmeler, Lübnan'da gerçekleşen patlamaların ardından geldi.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde yeni güvenlik talimatları açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların gölgesinde durum değerlendirmesi yapıldığı ve bir dizi güvenlik önlemi alındığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları istendi.
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