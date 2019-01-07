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İsrail'den skandal karar! Fonlar durduruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için Katar tarafından gönderilen fonları durdurma kararı aldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:37
İsrail'den skandal karar! Fonlar durduruldu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderdiği fonların transferinin durdurulması talimatı verdi.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının transferini durdurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 20 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdi.

Klasik gerekçeler

Haberde, Netanyahu'nun kararının, 'İsrail'in güneyinde tırmanan son olaylar ve Gazze'den roket atılması' gerekçe gösterilerek alındığı belirtildi.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

15 milyon dolar ödeme yapılıyor

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve fakir ailelere yardım amacıyla ayda 15 milyon dolar ödeme yapıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:37
  1. Katar
  2. İsrail
  3. Filistin

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