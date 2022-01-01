  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den Rusya'ya güvence: Sizin için her şeyi yapıyoruz
Dünya

İsrail’den Rusya'ya güvence: Sizin için her şeyi yapıyoruz

Bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenleyen ve söz konusu saldırılar sebebiyle hem katil Esed rejimi, hem de onun en büyük hâmisi Rusya’nın tepkisini çeken İsrail’den Moskova’ya karşı yumuşak bir mesaj geldi. Siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya ile aralarında “samimi ve dostane” ilişkiler bulunduğunu, ülkesinin Suriye topraklarında Rus askerlerinin güvenliğini temin etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 22:56:00 -
İsrail’den Rusya'ya güvence: Sizin için her şeyi yapıyoruz

Münübe Yılmaz

Bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenleyen ve söz konusu saldırılar sebebiyle hem katil Esed rejimi, hem de onun en büyük hâmisi Rusya’nın tepkisini çeken İsrail’den Moskova’ya karşı yumuşak bir mesaj geldi. Siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya ile aralarında “samimi ve dostane” ilişkiler bulunduğunu, ülkesinin Suriye topraklarında Rus askerlerinin güvenliğini temin etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

“Ruslar, Suriye'de İran varlığına göz yummayacağımızın farkında”

Rus kanalı RTVI'ya röportaj veren Lapid, Rusya'nın kendileri için "çok önemli" olduğunu ve iki ülkenin bilhassa güvenlik konusunda yakın işbirliği halinde olduğunu belirtti. Lapid, “Ruslar, Suriye'de uzun vadeli İran varlığına göz yummayacağımızın farkında. Suriye'deki Rus güçleri hem bize hem de onlara bazı sorumluluklar yüklüyor. Rus ‘Il’ uçağının düşmesinin ardından biz, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliği için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Moskova ile aramızda özel bir iletişim mekanizması var. Ve elbette onlarla çok dostane ve samimi ilişkilerimiz bulunuyor” diye konuştu.

Bilindiği gibi, İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırıları başlatmadan önce Rusları bilgilendirdiğini iddia ediyor, ancak pek çok saldırı sonrası Ruslar kendilerine hiçbir haber verilmediğini belirterek Tel Aviv’e sert tepki gösteriyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay