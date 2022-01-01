İsrail’den Rusya'ya güvence: Sizin için her şeyi yapıyoruz

Münübe Yılmaz

Bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenleyen ve söz konusu saldırılar sebebiyle hem katil Esed rejimi, hem de onun en büyük hâmisi Rusya’nın tepkisini çeken İsrail’den Moskova’ya karşı yumuşak bir mesaj geldi. Siyonist İsrail’in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya ile aralarında “samimi ve dostane” ilişkiler bulunduğunu, ülkesinin Suriye topraklarında Rus askerlerinin güvenliğini temin etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

“Ruslar, Suriye'de İran varlığına göz yummayacağımızın farkında”

Rus kanalı RTVI'ya röportaj veren Lapid, Rusya'nın kendileri için "çok önemli" olduğunu ve iki ülkenin bilhassa güvenlik konusunda yakın işbirliği halinde olduğunu belirtti. Lapid, “Ruslar, Suriye'de uzun vadeli İran varlığına göz yummayacağımızın farkında. Suriye'deki Rus güçleri hem bize hem de onlara bazı sorumluluklar yüklüyor. Rus ‘Il’ uçağının düşmesinin ardından biz, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliği için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Moskova ile aramızda özel bir iletişim mekanizması var. Ve elbette onlarla çok dostane ve samimi ilişkilerimiz bulunuyor” diye konuştu.

Bilindiği gibi, İsrail ordusu, Suriye'ye hava saldırıları başlatmadan önce Rusları bilgilendirdiğini iddia ediyor, ancak pek çok saldırı sonrası Ruslar kendilerine hiçbir haber verilmediğini belirterek Tel Aviv’e sert tepki gösteriyor.