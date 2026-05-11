Tanju Çolak resmen çıldırdı: Bu adamları Galatasaray’da tutmayın
Eski gol kralı Tanju Çolak'tan gündemi sarsacak Galatasaray açıklamaları geldi.

Galatasaray’ın şampiyonluk maçındaki performansını değerlendiren eski gol kralı Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımın oyununu sert sözlerle eleştirdi. Özellikle bazı yıldız isimleri hedef alan Çolak’ın “Bunları takımda tutmayın” çıkışı gündem oldu.

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımın oyunundan memnun kalmadığını söyledi. Çolak’ın özellikle takımın oyun planı ve bazı oyuncularla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray’ın şampiyonluk maçında üretken olamadığını savunan Tanju Çolak, takımın hücum organizasyonlarını eleştirdi.

Çolak, “Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, Antalyaspor’a karşı pozisyona giremiyorsun. 350 milyon Euro’luk kadro sadece yan toplarla mı pozisyon bulur?” Özellikle orta saha ve savunma çıkışlarını hedef alan Çolak, Lucas Torreira’nın sürekli geriye gelerek oyun kurmaya çalışmasını da eleştirdi.

“Torreira geriye gelip Abdülkerim ve Sanchez’den top alıyor. Sen almayacaksın kardeşim. O stoperler topu orta sahaya taşıyacak. Taşıyamıyorsa yeni stoper alın.”

Tanju Çolak’ın en çok konuşulan açıklamaları ise yıldız oyuncular üzerinden geldi. Çolak, özellikle İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için çok sert ifadeler kullandı. “Ben olsam Sane ve İlkay’ı takımda tutmam. Böyle adamları Galatasaray’da tutmayın.”

