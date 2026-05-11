Uzun bir aradan sonra yüzler gülecek Yağışla gelen bereket balıkçılara umut oldu
"Kayseri'nin denizi" olarak nitelendirilen Yamula Barajı'nda bu yılki yağışların etkisiyle doluluk oranının yüzde 72'ye ulaşması balık üreticilerini sevindirdi.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu, 2003 yılında su tutulmaya başlanan, kente 25 kilometre uzaklıktaki baraj, 3 milyar 476 milyon metreküplük su kapasitesine sahip.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl doluluk oranı yüzde 21 seviyesine kadar gerileyen barajda, bu yıl yağışların etkisiyle su seviyesi yüzde 72'ye kadar yükselerek 2 milyar 903 milyon 796 bin metreküplük su hacmine ulaştı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sermed, AA muhabirine, bu yıl yağışlardaki verimin kendilerine olumlu yansıdığını söyledi.

Barajın önemli bir balık üretim merkezi olduğunu belirten Sermed, "Burası mevsimlik bir baraj. 12 ay üretim yapamayan, su ısısı açısından sadece 7-8 ay üretim yapılan bir baraj. Burada 22 civarında firmamız var.

Bu firmalar burada ya somon adayı üretir ya da somon üretir. Bizim burada kendi grubumuz, 5 firmamız da Türk somonu üretmektedir. Yamula Barajı'nın en son kayıtlara göre 27 bin ton civarında kapasitesi vardır ama daha henüz oraya ulaşmadı.

Yamula genelinde 1000'e yakın kafes var. Üretim olarak 12 bin, 13 bin ton civarlarındayız ama burada çok rahat 25 bin ton Türk somonu üretilebilir." diye konuştu.

Bu yıl yağışların oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Sermed, şöyle devam etti: "Bu yılın sevindirici haberi, Yamula Barajı'nda su seviyesini ilk defa bu kadar yüksek görüyoruz. Bu balık refahı, sağlığı ve üretim kapasiteleri açısından çok sevindirici.

Bu sadece Kayseri Yamula Barajı için değil, Türkiye'nin aşağı yukarı bütün barajları için geçerli. Çok yağış demek çok su demek, çok su demek de çok balık demek.

Yani çok balık dememin anlamı şu, balık sağlığı, refahı, kalitesi, lezzeti açısından yüksek oksijenli soğuk sulara ihtiyaç vardır.

Şu anda Yamula tam bunu sağlıyor. Yağışların üretime çok önemli ve olumlu bir katkısı var. Geçen sene bu aylarda yüzde 20 civarında doluluk vardı. Bu seviye yüzde 17'lere kadar düşmüştü.

Bu sene şu anda kayıtlarda yüzde 70 civarında görünüyor ama burada yüzde 80-85 doluluk var. Bu baraj dikeyde 30 metre kot kazandı."

Sermed, kaliteli balık üretiminde kaliteli su ile beraber kaliteli işçilik ve yem gibi faktörlerin de etkili olduğunu dile getirdi.

Burada ortak hareket etmelere gerektiğine dikkati çeken Sermed, "Balıkçılık öyle öyle bir mesele ki sadece burada balık üretmek yetmiyor. Bunu en iyi bir şekilde tüketiciye ulaştırmak lazım. Bir kere bu, soğuk su balığı.

Soğuk su balığı bol oksijene ve bol suya ihtiyaç duyar. Yağışlar çok olduğu zaman, baraj seviyeleri yüksek olduğu zaman balığın rengi, tadı, büyümesi, verimi güzel olur.

Yağışların, su seviyelerinin yüksek olması, barajların dolu olması da bu balığın her şeyidir. Kalitesi için her şeydir. Biz, 'Bol balıklı sofralar, çok akıllı çocuklar.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamula Barajı'nda balık üretimi yapan Emre Ergin de burada 5 işletmede 4 bin 750 ton kapasiteyle Türk somonu ürettiklerini söyledi.

Şu anda suyun ve ihracat durumuna göre kapasitelerini ayarladıklarını ifade eden Ergin, şunları kaydetti: "Bu sene yaklaşık 2 bin-2 bin 500 ton civarı bir rakam yapmayı düşünüyoruz.

Yapacağız gibi de görünüyor ama 4 bin 750 ton kapasitelere kadar çıkmamız da mümkün. Su seviyesinin artması üretim açısından olumlu.

Verimli bir sezona ilerliyoruz. Su seviyesinin yüksek olması balık refahına olumlu yönde etki sağlıyor. Sürekli yüksek seviyelerde su olması üretim kapasitelerinin artmasına da neden olacaktır.

Yaklaşık 8 yıl önce bu seviyelerdeydi. 8 yıl boyunca şu anki su seviyesinin yaklaşık 20 ila 30 metre daha altındaydı. Bu sene bu seviyelere tekrar çıktı. Tahmini 5-6 metre daha yükselme gibi bir durumu var."

