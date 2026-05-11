Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken; enerji, savunma ve finans şirketleri kârlarını katladı. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması dünya ekonomisini derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, dev şirketlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor.
Enerji Devlerinden Rekor Kâr
Shell, BP ve TotalEnergies gibi Avrupalı enerji devleri, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi.
Saudi Aramco ise sevkiyat stratejisini değiştirerek net kârını yüzde 25 artışla 32.5 milyar dolara çıkardı. Şirket, Hürmüz'deki abluka nedeniyle Doğu-Batı boru hattını tam kapasite kullanarak ihracatını Kızıldeniz üzerinden sürdürüyor.
Finans ve Savunma Sektörü Yükselişte
- Finans: Wall Street bankaları, yatırımcıların güvenli liman arayışından beslendi. JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da dahil olduğu "Büyük Altılı", 2026'nın ilk üç ayında yaklaşık 48 milyar dolar kâr açıkladı.
- Savunma: Bölgedeki güvenlik tehditleri ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacı, Lockheed Martin ve BAE Systems gibi firmaların sipariş defterlerini rekor seviyede doldurdu.
Beyaz Saray'da "İçeriden Bilgi" Şüphesi
BBC'nin araştırması, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları sarsan kritik açıklamalarından hemen önce şüpheli ticari işlemler yapıldığını ortaya koydu. Finansal veriler; petrol, hisse senetleri ve tahmin piyasalarında, Trump'ın paylaşımlarından dakikalar önce milyonlarca dolarlık "isabetli" bahisler oynandığını gösteriyor:
- Petrol: Mart 2026'da "İran savaşı bitiyor" açıklamasından 47 dakika önce yapılan bahislerle, petrol fiyatındaki %14'lük düşüşten büyük kazanç sağlandı.
- Borsa: Gümrük vergileriyle ilgili duyuru öncesinde S&P 500 endeksinde olağan dışı alımlar saptandı.
- Tahmin Pazarları: Maduro ve İran saldırıları gibi olaylar öncesinde Polymarket gibi platformlarda yeni hesapların yüz binlerce dolar kazandığı görüldü.
Analistler bu durumu "içeriden öğrenenlerin ticareti" (insider trading) olarak nitelendirirken, Beyaz Saray iddiaları temelsiz bulduğunu belirtiyor.