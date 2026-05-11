  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MV Hondius’ta tahliye sürüyor! Fransa’ya dönen yolculardan birinde semptom görüldü Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu! Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek? Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun İsrail’in alıkoyduğu aktivist Barselona’ya döndü! “Yolculuğumuz daha yeni başladı” Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu! Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız! İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!
Gündem Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor
Gündem

Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kim yenerse yensin savaşı hep onlar kazanıyor

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken; enerji, savunma ve finans şirketleri kârlarını katladı. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması dünya ekonomisini derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, dev şirketlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor.

Enerji Devlerinden Rekor Kâr

Shell, BP ve TotalEnergies gibi Avrupalı enerji devleri, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirdi.

Saudi Aramco ise sevkiyat stratejisini değiştirerek net kârını yüzde 25 artışla 32.5 milyar dolara çıkardı. Şirket, Hürmüz'deki abluka nedeniyle Doğu-Batı boru hattını tam kapasite kullanarak ihracatını Kızıldeniz üzerinden sürdürüyor.

Finans ve Savunma Sektörü Yükselişte

  • Finans: Wall Street bankaları, yatırımcıların güvenli liman arayışından beslendi. JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da dahil olduğu "Büyük Altılı", 2026'nın ilk üç ayında yaklaşık 48 milyar dolar kâr açıkladı.
  • Savunma: Bölgedeki güvenlik tehditleri ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacı, Lockheed Martin ve BAE Systems gibi firmaların sipariş defterlerini rekor seviyede doldurdu.

Beyaz Saray'da "İçeriden Bilgi" Şüphesi

BBC'nin araştırması, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları sarsan kritik açıklamalarından hemen önce şüpheli ticari işlemler yapıldığını ortaya koydu. Finansal veriler; petrol, hisse senetleri ve tahmin piyasalarında, Trump'ın paylaşımlarından dakikalar önce milyonlarca dolarlık "isabetli" bahisler oynandığını gösteriyor:

  • Petrol: Mart 2026'da "İran savaşı bitiyor" açıklamasından 47 dakika önce yapılan bahislerle, petrol fiyatındaki %14'lük düşüşten büyük kazanç sağlandı.
  • Borsa: Gümrük vergileriyle ilgili duyuru öncesinde S&P 500 endeksinde olağan dışı alımlar saptandı.
  • Tahmin Pazarları: Maduro ve İran saldırıları gibi olaylar öncesinde Polymarket gibi platformlarda yeni hesapların yüz binlerce dolar kazandığı görüldü.

Analistler bu durumu "içeriden öğrenenlerin ticareti" (insider trading) olarak nitelendirirken, Beyaz Saray iddiaları temelsiz bulduğunu belirtiyor.

Irak’ta dev petrol keşfi: 8,8 milyar varil bulundu
Irak’ta dev petrol keşfi: 8,8 milyar varil bulundu

Dünya

Irak’ta dev petrol keşfi: 8,8 milyar varil bulundu

Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu
Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu

Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor
Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor

Gündem

Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

taner hekimoğlu

Her zaman savaşın çıkmasını , terörün sürmesini isteyen baronlar değil mi.?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23