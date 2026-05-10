İsrail Türkiye'nin dibinde gizli üs kurmuş!

Irak Parlamentosu, israil'in İran saldırılarında kullandığı iddia edilen gizli üs haberinin ardından Savunma ve İçişleri bakanlarını acil oturuma çağırma kararı aldı. Haberde, söz konusu üssün İran'a yönelik saldırılar sırasında askeri operasyonlara destek amacıyla kullanıldığı iddia edilmişti.

Bağdat’taki bir Iraklı yetkili, el-Cedid gazetesine yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun Savunma ve İçişleri bakanlarını çağırma kararı aldığını söyledi. Çağrının, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve israilin Necef Çölü’nde, Irak-Suudi Arabistan sınırına yakın bölgede gizli bir üs kurduğunu öne süren haberin ardından yapıldığı belirtildi.

Irak hükümeti şimdiye kadar Amerikan gazetesinin ortaya attığı iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medya platformlarındaki yorumlarda halkın öfkesinin açık şekilde görüldüğü ifade edildi.

Wall Street Journal gazetesi cumartesi günü “bilgili kaynaklara” dayandırdığı haberinde, israilin İran’a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazmıştı. Gazete ayrıca israilin, savaşın ilk günlerinde bu üssün yerini keşfetmeye yaklaşan Irak güçlerine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Habere göre israil, özel kuvvetlerin bulunduğu ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik destek merkezi olarak kullanılan bu üssü ABD’nin bilgisi dahilinde kurdu. Ayrıca olası bir israilli pilotun düşürülmesi durumunda bölgede arama-kurtarma ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi.

Iraklı yetkili, “Parlamento, konuyu görüşmek üzere Savunma ve İçişleri bakanları ile sahadaki durumdan sorumlu güvenlik yetkililerini çağıracak” dedi.

Amerikan gazetesi ayrıca gizli üssün geçtiğimiz mart ayının başında ortaya çıkma tehlikesi yaşadığını aktardı. Buna göre bir çoban bölgede şüpheli askeri hareketlilik fark ederek yetkililere haber verdi ve Irak ordusu olayla ilgili inceleme yapmak üzere birlikler gönderdi.

Gazete, bilgili bir kaynağa dayanarak israil ordusunun Irak güçlerini gizli üsten uzak tutmak amacıyla hava saldırıları düzenlediğini yazdı. Irak hükümetinin o dönemde bir askerin öldüğü, iki askerin de yaralandığı saldırıyı kınadığı hatırlatıldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre söz konusu gizli üs, israilin savaş alanına daha yakın hareket etmesini sağladı. Ayrıca acil kurtarma operasyonlarına hızlı müdahale edebilmek için bölgede arama-kurtarma birliklerinin konuşlandırıldığı belirtildi.