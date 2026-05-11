İran’dan ABD’yi çıldırtacak açıklamalar: Babülmendep’i kapatırız buna gücümüz var
İran İslam Cumhuriyeti Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bölgedeki enerji koridorlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrollerini hatırlatan Rızai, stratejik bir diğer nokta olan Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceklerini ilan etti.
"Hürmüz bizim kontrolümüzde"
Rızai, savaşın ikinci haftasından bu yana Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin boğaz üzerindeki hakimiyetini koruduğunu vurguladı. İran'ın izni olmadan bölgeden tek bir litre petrolün bile geçirilmeyeceğini belirten sözcü, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatıldığını ifade etti.
Bölgesel dengeler ve ittifaklar
Sözcü Rızai’nin açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:
- Yeni Tehdit: Tahran'ın askeri gücü veya bölgesel müttefikleri aracılığıyla Babülmendep Boğazı'nı kapatma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
- BAE ve Bahreyn'e Uyarı: Bu ülkelerin yanlış bir yol izlediği savunularak, bölgede bir "BAE-İsrail hattı" oluşmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
- ABD'nin Geri Çekilmesi: ABD'nin "Özgürlük Operasyonu"ndan çekilmesi, İran'ın caydırıcı gücünün bir sonucu olarak nitelendirildi.
Koordinasyon şartı
Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kendi sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, gemi geçişlerinin koordinasyon içinde yapılması gerektiğini bildirdi. Bu yaklaşımın, ABD’nin bölgede mahsur kalan gemilerini çıkarma girişimlerine karşı geliştirildiği kaydedildi.