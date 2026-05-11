Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor

ABD ve İran arasındaki diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilememesi, jeopolitik riskleri canlı tutarken ekonomik dengeleri de değiştirdi. Barış umutlarının zayıflamasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki artışın merkez bankalarını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceğini belirtiyor.

Ons altın geriledi, dolar güçlendi

Pazartesi günü spot altın, yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 4.684,32 dolara çekildi. ABD altın kontratları ise yüzde 0,8 kayıpla 4.692,70 dolardan işlem gördü. ABD dolarının uluslararası piyasalarda güç kazanması, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimleri için daha maliyetli hale getirerek talebi azalttı.

Hürmüz Boğazı ve enerji arzı riski

Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesi, küresel enerji arzında sıkışıklığa yol açarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü itiyor. ABD Merkez Bankası (FED), son yayımladığı finansal istikrar raporunda, İran ile süregelen gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisini en büyük risk faktörlerinden biri olarak tanımladı.

Analistlerin gözü enflasyon verilerinde

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yakın vadede bir barış anlaşması beklentisinin zayıfladığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Ham petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Yakın ve orta vadede 4.400 ile 4.800 dolar aralığı güçlü görünmeye devam etse de ateşkesin barışla taçlandırılamaması belirsizliği koruyor."

Piyasa oyuncuları, FED’in faiz politikasına dair yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak olan Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kilitlendi.

Diğer metallerde son durum: