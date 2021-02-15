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Dünya İsrail'den İran'a karşı flaş hamle!
Dünya

İsrail'den İran'a karşı flaş hamle!

Suriye'de İran'a karşı savaş açan İsrail Ordusu, kuzey sınırında yeni bir tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:15:00 -
İsrail'den İran'a karşı flaş hamle!

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu iyileştirmek için kuzey sınırında ‘sürpriz bir tatbikat’ başlatıldığını bildirdi.

Ordu, Çarşamba gününe kadar sürecek tatbikatta ülke genelinde hava trafiğinin artacağını ve İsrail’in kuzeyinde patlama seslerinin duyulabileceğini de belirtti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Tatbikatta kuzey cephesindeki savaş senaryoları simüle edilecek, ayrıca hava üstünlüğünü sürdürmek, ülkenin hava sahasını korumak, saldırmak ve istihbarat toplamak da dahil olmak üzere hava kuvvetlerinin görevlerindeki tüm bileşenler test edilecek” denildi.

İsrail, Suriye’de kalıcı bir askeri varlık kurmaya çalışan İran hedeflerine ve Tahran destekli Lübnanlı milis Hizbullah’a gelişmiş silah sevkiyatlarına karşı yüzlerce saldırı gerçekleştirdiğini vurguluyor.

 

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