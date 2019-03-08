İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi

Suudi Saray'ındaki taht kavgalarının ateşi basına yansımasından sonra şimdi de; İsrailli bir uzmandan güdemi değiştirebilecek bir iddialı açıklama geldi. İsrailli uzman Asaf Gibor, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın suikast girişimine maruz kaldığını, ancak suikastten sağ kurtulduğunu belirtterek, suikast girişiminin ortaya çıkmasından sonra kardeşi Bandar Bin Salman'ı tuttuklattığını iddia etti.

Suikastın gerçekleştirilmesi için kraliyet muhafız subayına para verilmiş

Gibor yaptığı açıklamada, "Bandar tarafından, suikasti gerçekleştirmesi için Kraliyet Muhafız subayına 10 milyon Suudi Riyali tutarında para verildi. Bu da Suudi Arabistan'da yeni bir kabile savaşıyla karşı karşıya kaldığımız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Etrafındaki korumanın artırılması için oğluna görev verdi

“Veliaht Prens Selman, oğlunu etrafındaki korumayı arttırması ve suikast girişimini yapacak memurun tutuklanması için görevlendirdi “ diyen İsrailli uzman Asaf Gibor; ayrıca muhtelif bir saldırıdan kendisini korumak ve hayatını güvence altına almak için bir güvenlik birimin de atandığını belirterek şunları şöyledi:“İbn Selman, dikkatlice seçilmiş ve yoğun eğitim alan yeni güvenlik unsurlarından oluşan ‘Hızlı Müdahale Gücü' adıyla bir güvenlik birimi kurdu. Temel amaç, Veliaht Prensi için gerekli güvenlik korumasını sağlamaktır.”