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İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

11 Eylül 2019 Çarşamba 04:03
İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

GAZZE (AA) - İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine biz dizi hava saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarınca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze'den dün İsrail'in Aşdod kentine atılan 2 rokete karşılık düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 04:03
  1. Gazze'ye hava saldırısı
  2. İsrail

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