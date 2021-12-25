İsrail'den Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabulü sırasında, "Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir" açıklamasına İsrail’den cevap geldi.

Erdoğan açıklamasında, "Filistin konusundaki görüş ayrılıklarımıza rağmen, İsrail ile ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz, kendi mecrasında ilerlemektedir. İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi hiç kuşkusuz normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır” dedi.

Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre, İsrailli bir siyasi yetkili, Erdoğan'ın açıklamalarının ‘şaşırtıcı ve tanıdık olmadığını’ söyledi. Yetkili, "Değerlendirilmesi ve uygun şekilde yanıtlanması gereken güçlü bir mesajı temsil ediyor" dedi.

İsrail’de yayın yapan Times of Israel web sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını ‘inanılmaz derecede olumlu’ olarak değerlendirdi.