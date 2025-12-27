İsrail'den BM devriyesine taciz ateşi: Barış Gücü askeri yaralandı!

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde rutin devriye görevini yürüten barış gücü askerlerini hedef aldığını duyurdu. "Mavi Hat" olarak bilinen sınır hattında gerçekleşen olayda, İsrail askerlerinin uluslararası hukuku hiçe sayan müdahalesi tansiyonu zirveye çıkardı.

BİR ASKER KULAK SARSINTISI GEÇİRDİ

UNIFIL’den yapılan resmi açıklamada, sabah saatlerinde Bastara köyü yakınlarında devriye gezen birliğin yakınına İsrail ordusu tarafından ağır silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Yakın mesafede gerçekleşen patlamalar ve ateş nedeniyle bir barış gücü askerinin kulak sarsıntısı sonucu hafif yaralandığı bildirildi.

Aynı gün içinde ikinci bir taciz vakası ise Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesinde yaşandı. İsrail güçlerinin, rutin görev yapan başka bir devriye birliğinin yakınına da ateş açtığı kaydedildi.

ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİLER AMA VURDULAR

UNIFIL, saldırıların ardından yayımladığı raporda İsrail'in "kasıtlı" tutumuna dikkat çekti:

"UNIFIL devriyeleri ve faaliyetleri konusunda olağan prosedürler çerçevesinde İsrail ordusu önceden bilgilendirilmişti. Buna rağmen gerçekleşen saldırılar, BMGK'nın 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlalidir."

İsrail ordusu, daha önce de 16 Kasım ve 10 Aralık tarihlerinde UNIFIL mevzilerini tank atışlarıyla hedef almıştı. Barış gücü yönetimi, İsrail’e Mavi Hat boyunca görev yapan askerlere yönelik saldırgan tutumlarına derhal son vermesi uyarısında bulundu.