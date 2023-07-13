  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem İmamoğlu iflas etti

NATO'nun hedefinde Çin var! Nükleer uyarı yapıldı

Başkan Erdoğan son dakika açıklaması yaptı, ilan etti: Irak'tan petrol alımı çıkışı

Yeni bir felaket kapıda! 38 savaş uçağı, 9 gemi yola çıktı...Bölgede savaşın çıkması an meselesi

AK Partili isimden Mehmet Görmez çıkışı: Görmez’i Ehl-i Sünnet dairesinden çıkarabilmek için...

Suudi Arabistan'dan Türk firmalara 150 milyar dolarlık davet

O dağın eteklerinde petrol emarelerine rastlandı! 'Petrol fışkırıyor' müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir

İngiliz The Economist o önemli soruyu sordu: Trump başkan olur, kazanırsa Avrupa ne yapacak!

Hollywood'da pek çok oyuncu greve hazırlanıyor: Protesto yürüyüşü ile ilgili o haber, kritik açıklamalar

Avrupa Birliği'nden son dakika Erdoğan açıklaması
Dünya İsrail'den Azerbaycan kararı
Dünya

İsrail'den Azerbaycan kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 08:12:00 -
İsrail'den Azerbaycan kararı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, siyasi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün Azerbaycan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Gallant'ın Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüşeceği belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ziyaretin diplomasi, güvenlik ve teknoloji alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca ziyaretle birlikte İsrail ile Azerbaycan arasında savunma ve endüstri iş birliğini genişletmenin hedeflendiği kaydedildi.

İsrail'in Azerbaycan'ın en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğu biliniyor. İsrail özellikle 2020 yılında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a silah ve askeri ekipman sevkiyatını hızlandırmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23