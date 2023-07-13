İsrail'den Azerbaycan kararı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, siyasi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidiyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün Azerbaycan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.
Gallant'ın Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüşeceği belirtiliyor.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ziyaretin diplomasi, güvenlik ve teknoloji alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca ziyaretle birlikte İsrail ile Azerbaycan arasında savunma ve endüstri iş birliğini genişletmenin hedeflendiği kaydedildi.
İsrail'in Azerbaycan'ın en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğu biliniyor. İsrail özellikle 2020 yılında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a silah ve askeri ekipman sevkiyatını hızlandırmıştı.
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Kaynak: Mepa News