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İsrail'den Avigdor Liberman açıklaması: Seçimi etkilemez!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'dan, koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın Savunma Bakanlığı'ndan istifasının ülkede erken seçimi tetiklemeyeceği değerlendirmesi geldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
İsrail'den Avigdor Liberman açıklaması: Seçimi etkilemez!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Likud Partisi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Liberman'ın istifasının ardından gündeme gelen erken seçim söylentilerini reddetti.

Likudlu yetkili, "Erken seçime gidilmesini gerektirecek bir durum yok." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

LİBERMAN'IN PARTİSİNİN MECLİSTE 5 SANDALYESİ VAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve İsrail Evimiz'in de ortakları arasında yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyordu. 

Liberman'ın istifasıyla 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümetinin milletvekili sayısı güvenoyu alabilmesi için gerekli rakam olan 61'e düştü. 

Savunma Bakanı'nın istifasıyla Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
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