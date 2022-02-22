İsrail’den Ankara ziyareti öncesi flaş çıkış! Türkiye ile anlaşma sebeplerini açık ettiler

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un başdanışmanı Yigal Palmor, Türkiye'nin stratejik olarak çok önemli olduğunu söyledi. Palmor, “Türkiye, bölgede çok güçlü, çok etkili bir faktör. Enerji açısından önemli bir bölgesel kavşak olduklarından bahsetmiyorum bile.' diye konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un önümüzdeki ay yapacağı Türkiye ziyareti öncesi, Türkiye'ye yönelik İsrail tarafından gelen mesajlar sürüyor.

"Türkiye, bölgede çok güçlü, çok etkili bir faktör"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski sözcüsü ve Herzog'un başdanışmanı Yigal Palmor, Türkiye'nin "çok güçlü ve çok etkili bir ülke." olduğunu ifade etti.

BloombergQuint'e konuşan Palmor, Türkiye için "İran'la sınırı ve Suriye'deki varlığı onu stratejik olarak önemli kılıyor. Türkiye, bölgede çok güçlü, çok etkili bir faktör. Enerji açısından önemli bir bölgesel kavşak olduklarından bahsetmiyorum bile. Ancak en büyük çekicilik, kazançlı enerji anlaşmaları potansiyeli." dedi.