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İsrail'den açıklama…. ‘Bizi o ülkenin füzeleri ile vuruyorlar’

Siyonist İşgalci İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, kendilerini vuran füzelerin Rus yapımı olabileceğini dile getirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:09
İsrail'den açıklama…. ‘Bizi o ülkenin füzeleri ile vuruyorlar’

Siyonist İşgalci İsrail'den, Filistin tarafından gelen karşılıkla ilgili yeni bir açıklama  geldi. 

Daha önce İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Gazzelilerin Kornet tanksavar füze sisteminden bir otobüse açtığı ateş sonucu bir İsrailli askerin ağır yaralandığı ifade edilmişti.

Sputnik'in haberine göre Conricus, Gazze'lilerin gerçekten Kornet sistemini kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Gerçekleştirdiğimiz soruşturma sonucu bunun öyle olduğu görünüyor" yanıtını verdi.

Hamas'ın kasıtlı olarak otobüsü vurduğunu iddia eden Conricus, "Evet otobüste askerler vardı ama bu yolcu otobüsüydü ve onlar kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmak ve İsraillileri öldürmek için ateş açtı" dedi.

"Kaçak yollarla getiriyor"

Rus sistemin Filistinlilerin eline nasıl geçtiği sorusuna da yanıt veren sözcü, "Hamas'ın yurt dışındaki hamilerinden insani ihtiyaçlar için aldığı paranın büyük bir kısmını modern silah alımına harcadığını" iddia ederek şunu dedi:

"Onlar bu silahları dünyanın birçok bölgesinden kaçak yollarla getiriyor. Muhtemelen İran, Hamas ve İslami Cihad'a yasadışı silahın en büyük tedarikçisidir."

İsrail ve Gazze arasındaki son 4 yılın en büyük çatışması boyunca Gazze'den İsrail'e 460 roket fırlatılırken İsrail ordusu Gazze'de 160 hedef vurduklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Tula silah fabrikası ürünü olan Kornet tanksavar füze sistemi, 1990'lı yılların başlarından bu yana dünya pazarına ihraç ediliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in önceki akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü. 

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından dün akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 07:09
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