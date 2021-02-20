İsrail'den ABD'ye tepki

Münübe Yılmaz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme ve uygulanan yaptırımları kaldırma niyetine tepki gösterdi. Netanyahu Washington anlaşmaya döndüğü takdirde İran'ın da nükleer silah edinmesinin yolunu açacağını ileri sürdü. Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Washington'un, Tahran ile P5+1 ülkelerinin de katılımıyla 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına "İsrail, İran'ın nükleer silah edinmesine engel olmaya kararlı ve nükleer anlaşma konusundaki tutumunu değiştirmedi" ifadeleri ile tepki gösterdi. "İsrail, eski anlaşmaya dönmenin İran için nükleer silah edinmeye giden yolu açacağına inanıyor" ifadesinde bulunan Netanyahu, konu ile alakalı Washington ile yakın temas halinde olduğunu dile getirdi. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanlarının önceki gün nükleer anlaşma ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi durumunda ABD'nin aynısını yapacağını ve görüşmelere hazır olduğunu ifadelerine yer verilmişti.