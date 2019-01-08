“İsrail’deki pozu Türkiye’de de vermek isteyince sonuç...”

İsrail’de yaptığı konuşmada ABD’nin Suriye’den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğinin garanti edilmesini şart koşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ziyareti kısa sürdü.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşmeyi ümit eden Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı Kalın’dır.” diyerek görüşmeyi reddetmesinin akabinde apar topar ABD’ye döndü.



SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, “İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenleyerek samimi pozlar veren Bolton, elinin çok güçlü olduğu düşüncesiyle aynı pozu Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da vermek istedi, fakat sonuç böyle oldu.” diye konuştu.



TM Dijital Haber Merkezi’nin sorularını yanıtlayan Yeşiltaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok açık bir şekilde durumu kabul etmeyeceğini göstererek, ABD çekilse bile PKK/YPG’yi koruyacak bir oldubittinin ortaya çıkmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.” ifadelerini kullandı.



Bolton’la görüşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık bir şekilde “Ben bu meseleyi Trump’la halledeceğim” mesajı verdiğini belirten Yeşiltaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Alt kadrolar (güvenlik danışmanları, dışişleri bakanları) kendi aralarında birtakım süreçleri konuşabilirler; fakat benim muhatabım Trump’tır. Trump’la uzlaştım, Trump’la da çözeceğim.’ mesajı veriyor.” sözlerini kullandı.

“ABD’nin çekilme kararını şekillendirebiliriz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusunda operasyon her an başlayabilir.” sözünü değerlendiren SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş, “Türkiye bunu ABD’nin kararını net ve hızlı bir biçimde alması için yapıyor.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çalışma ekibince “bunun zamana bırakılamayacak bir mesele olduğu” yönünde bir değerlendirmenin de yapılmış olabileceğini söyleyen Yeşiltaş, “Türkiye, ‘Biz önleyici politikalarımızı sahaya yansıtırsak, ABD’nin çekilme kararını da şekillendirebiliriz.’ gibi bir inisiyatif ortaya koymuş olabilir.” diye konuştu.



Bu düşüncelerin sahaya ne zaman yansıtılacağının henüz belirsiz olduğunu ifade eden Yeşiltaş, “Türkiye küçük çaplı bir operasyon başlatıp süreci hızlandırma yönünde bir adım atabilir.” dedi.

“Bolton süreci iyi yönetemedi”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la gerçekleştirdiği görüşmede “köşeye sıkıştığı gözlenen bir poz veren” Bolton’ın süreci iyi yönetemediğini söyleyen SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş, “Elinde çok şey olduğunu düşünen Bolton, İsrail’de Netanyahu’yla basın toplantısı düzenleyerek verdiği samimi pozu, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da vermek istedi, ama olay böyle sonuçlandı.” diye konuştu.

ABD’nin Türkiye’ye çok maksimalist taleplerle geldiğini anlatan Yeşiltaş, “Bu durum, ABD’nin bir stratejisi olmadığını da gösteriyor. Vaşington’dan uçağa binip İsrail’e gidene kadar ya da İsrail’den Türkiye’ye gelene kadar strateji değişir mi? Ortada net bir strateji olmayınca böylesi sorunlar yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Trump’ı sıkıştırmaya çalışacaklar”

ABD Başkanı Donald Trump’ın John Bolton’ın Türkiye’den eli boş dönmesine nasıl bir tepki vereceğine ilişkin konuşan Yeşiltaş, Trump’ın Bolton’a güvendiğini söyleyerek, “Uluslararası meseleler konusunda çalışabildiği ve uzlaşabildiği aktörlerin başında Bolton geliyor. Bolton’ın bu durumu Trump’a nasıl aksettireceğini, Trump’ın nasıl algılayacağını kestirmek çok zor.” dedi.



Trump’ın bu durumu yanlış da anlayabileceğini, kararlılık mesajı olarak da algılayabileceğini ifade eden Yeşiltaş, “Trump’ı tahmin etmek çok zor. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da arayıp birebir görüşebilir de.” diye konuştu.

ABD medyasının ise “Bolton eli boş döndü, Cumhurbaşkanı kendisiyle görüşmedi” meselesini kaşıyacağından bahseden Yeşiltaş, “Trump’ı oradan sıkıştırmaya çalışacaklardır. ABD medyası zaten durumdan memnun değil.” sözlerini kullandı.