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İsrail'deki Filistinlilerin mülklerine ırkçı saldırı

Fanatik Yahudiler Aşağı Celile bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ederek ırkçı sloganlar yazdı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:25
İsrail'deki Filistinlilerin mülklerine ırkçı saldırı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup fanatik Yahudinin ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile bölgesinde yer alan Yafetu'n Nasıra beldesinde Filistinlilere ait 20 aracın lastiklerini patlattığı ve araçların üzerine "Bedel Ödetme", "intikam” gibi nefret söylemi ve ırkçılık içeren ifadeler yazdıkları kaydedildi.

Yafetu’n Nasıra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin "ırkçı" eylemi kınanarak, "Faşistler gece yarısı Araplara yönelik düşmanca ve ırkçı bir şekilde belde mahallelerinde terör estirmiş, yaklaşık 20 araca zarar vermişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, suçluların bir an önce İsrail polisi tarafından yakalanması ve mahkemeye çıkarılması çağrısı yapıldı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:25
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