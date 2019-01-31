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İsrail'deki Etiyopyalı Yahudiler 'polis vahşetini' protesto etti

Etiyopya asıllı Yahudi bir gencin polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericiler ile İsrailli güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu 4 polis yaralandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:01
İsrail'deki Etiyopyalı Yahudiler 'polis vahşetini' protesto etti

İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı Yahudiler, kendilerine karşı polisin uyguladığı vahşeti protesto etti. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede en az 4 polis hafif yaralandı.

Etiyopyalı 24 yaşındaki Yehuda Biadga'nın polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, başkent Tel Aviv'deki en önemli yollardan biri olan Ayalon'u trafiğe kapattı.

Ayalon yolundan Tel Aviv'in en önemli merkezlerinden Rabin Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, İsrail polisinin uyguladığı şiddete tepki içeren sloganlar attı.

İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, Tel Aviv'de de hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Yürüyüşün ardından Rabin Meydanı'na ulaşan göstericiler burada "Bütün hayatlar önemlidir", "Siyahilerin hayatları önemlidir" yazılı dövizler taşıdı.

Sayıları giderek artan protestocular, Biadga'nın olayını görüşmek üzere hükümetin acil olarak toplanmasını, cinayetin araştırılması için polisin açtığı soruşturmadan ayrı olarak "özel bir soruşturma" başlatılmasını talep etti.

Protestonun devam ettiği sırada bazı göstericiler ile polis arasında Rabin Meydanı yakınında gerginlik yaşandı. Göstericiler polise ellerine geçirdikleri cisimleri fırlatırken, polis göstericileri dağıtmaya çalıştı. 

İsrail Polisinden yapılan açıklamaya göre, çevreye rahatsızlık veren bazı göstericilere müdahale edildi, bu sırada 4 polis hafif şekilde yaralandı.

Açıklamada, göstericiler arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail'in güneyindeki Bat Yam kentinde 18 Ocak'ta Yehuda Biadga adlı genç elinde bıçakla üzerine doğru koştuğu iddiasıyla bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise vurulduğu anda Biadga ile polis arasında metrelerce mesafe olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı bir şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. Falaş olarak da adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 07:30
  1. Etiyopya
  2. İsrail
  3. protesto
  4. Tel Aviv
  5. Anadolu Ajansı

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