İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı

Açıklamada elçilik personelinin hali hazırda elçilikte korunaklı durumda olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

“ABD Büyükelçiliği, Gazze'den Tel Aviv ve Kudüs de dahil olmak üzere İsrail'in güney ve orta kesimlerine roket atılması ve Hamas militanlarının sızması sonucu ortaya çıkan güvenlik durumunu yakından takip etmektedir.

ABD Büyükelçiliği bu olaylar sonucunda can kayıpları yaşandığının farkındadır. Havan topu ve roket atışları da dahil olmak üzere güvenlik olayları genellikle uyarı yapılmaksızın gerçekleştiğinden, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güvenlik farkındalıklarını arttırmak için uygun adımları atmaları hatırlatılır.

ABD hükümet personelinin, Gazze'ye ve Gazze'nin yedi mil (yaklaşık 11.27 km) çevresindeki bölgelere seyahat etmesi yasaklanmaya devam edilmektedir.”