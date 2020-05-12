İsrail’de Yahudiler sosyal mesafeyi hiçe sayıp ayin düzenledi
İsrail’de binlerce kişi işgal altındaki Kudüs’te bir araya gelerek, sosyal mesafe kurallını hiçe sayıp ayin düzenledi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, İsrail’de binlerce kişi salgın tedbirlerini yok sayarak, ayin düzenledi.
Sosyal mesafe hiçe sayıldı
İsrail’de işgal altındaki Kudüs’te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile binlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi.
İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.