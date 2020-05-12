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Dünya

İsrail’de Yahudiler sosyal mesafeyi hiçe sayıp ayin düzenledi

İsrail’de binlerce kişi işgal altındaki Kudüs’te bir araya gelerek, sosyal mesafe kurallını hiçe sayıp ayin düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:03:00 - 2020-05-12 11:04:42

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, İsrail’de binlerce kişi salgın tedbirlerini yok sayarak, ayin düzenledi.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İsrail’de işgal altındaki Kudüs’te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile binlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi.

İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Yorumlar

hakan

bırakın yapsınlar Allah neylerse güzel eyler.o kadar filistinliyi öldürdüler dünya bir şey yapamıyor bırakin virüs yapsın
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AHMET

ŞŞŞŞTT Sakın ses çıkarmayın,Uyandırmayın böyle devam etsinler.Belki hepsi birlikte coronaya yakalanırda;Müslümanların bir araya gelip yapamadığını bir virüs yapar.... Ey ALLAH'ım sen bizi affet bir zaman Mekke'nin sahipsiz kalıpta evvabin kuşlarına Zalimleri helak etme görevini verdiğini biliyoruz ama müslüman yoktu o devirde şimdi ne oluyurda bilmem kaç milyon müslüman virüsten medet bekliyor....
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