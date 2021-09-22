İsrail'de 'Suriye' şoku
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; bir insansız hava aracı Suriye'de düştü. Söz konusu İHA'nın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir İHA'nın rutin faaliyetler yürüttüğü sırada "teknik arıza" nedeniyle Suriye topraklarında düştüğü belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, söz konusu İHA'nın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'e ait bir başka İHA'nın 14 Ağustos'ta yine "teknik arıza" nedeniyle Suriye'de düştüğü bildirilmişti.