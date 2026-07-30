  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfustaki oran dikkat çekti Anketler de yalan vaatler de... Biz sıcaktan kavrulurken Arjantin kara gömüldü! Turist araçları kar altında kaldı O ilimize yabancı akını! İkamet alanların sayısı yüzde 8 arttı Etimesgut Belediyesi'ne operasyonda tüm detaylar! Ele geçirilenlere bakın Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 52 şüpheli gözaltında Termometreler 38,8’i gösterdi! 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı 7,1 ile sarsılmışlardı! Japonya’da bilanço ağırlaşıyor Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Hey AHBAP siz kimden yanasınız? HÜDA PAR Milletvekili 'Karma eğitime ilişkin kanun teklifimiz yasalaştırılmalı!'
Gündem İsrail'de şok casusluk skandalı! İran ajanı sağlık çalışanı yakalandı!
Gündem

İsrail'de şok casusluk skandalı! İran ajanı sağlık çalışanı yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'de şok casusluk skandalı! İran ajanı sağlık çalışanı yakalandı!

İsrail'de İran istihbaratı adına casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen bir ambulans şoförü düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı. 34 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Amir Hişam Muhammad Titi'nin, sağlık personeli kimliğini kullanarak topladığı hassas bilgileri İran ajanslarına aktardığı ortaya çıktı.

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı iddia edilen bir ambulans şoförünün tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Celile bölgesindeki Bina köyünde yaşayan 34 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Amir Hişam Muhammad Titi'nin geçen ay gözaltına alındığı ve tutuklandığı bilgisine yer verildi.

İran adına casusluk yaptığı iddia edilen Titi'nin bugün Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı ve tutukluluğunun devamına karar verildiği aktarıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın sağlık personeli kimliğini kötüye kullandığı ve hastanelerin acil durum hazırlıklarına dair bilgiler de dahil olmak üzere hassas bilgileri İran istihbaratına aktardığı ileri sürüldü.

 

Söz konusu kişinin, Nahariye'deki Celile Tıp Merkezi'ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in fotoğraflarını çektiği ve bunları temasta bulunduğu İranlı ajana gönderdiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca İran istihbaratı adına Tel Aviv ve Hayfa'daki protesto eylemlerini takip ettiği öne sürülen kişinin, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın evinin bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Amikam yerleşimindeki sokakları, evleri ve bir kliniği kayda aldığının tespit edildiği aktarıldı.

İsrail savcılığı, söz konusu kişinin yürüttüğü ileri sürülen casusluk faaliyetleri karşılığında İran istihbaratından kripto para olarak on binlerce şekel aldığını öne sürdü.

İsrail polisi ve istihbarat kurumları, dün İsrail ordusunun gizli bir biriminde daha önce görev almış bir vatandaşın İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmak suçundan tutuklandı.

Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı
Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı

Spor

Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı

Avrupa ülkesinden İsrail'e darbe
Avrupa ülkesinden İsrail'e darbe

Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail'e darbe

Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor
Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor

Dünya

Beter olun beter! İsrail ordusunda intiharlar durmuyor

İsrailli cani askerden esir Filistinli üzerinden iğrenç poz! Ebu Gureyb vahşetini hatırlattı
İsrailli cani askerden esir Filistinli üzerinden iğrenç poz! Ebu Gureyb vahşetini hatırlattı

Dünya

İsrailli cani askerden esir Filistinli üzerinden iğrenç poz! Ebu Gureyb vahşetini hatırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Laedri

İki kardeş istihbarat birimi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23