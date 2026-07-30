İsrail'de şok casusluk skandalı! İran ajanı sağlık çalışanı yakalandı!

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı iddia edilen bir ambulans şoförünün tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Celile bölgesindeki Bina köyünde yaşayan 34 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Amir Hişam Muhammad Titi'nin geçen ay gözaltına alındığı ve tutuklandığı bilgisine yer verildi.

İran adına casusluk yaptığı iddia edilen Titi'nin bugün Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı ve tutukluluğunun devamına karar verildiği aktarıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın sağlık personeli kimliğini kötüye kullandığı ve hastanelerin acil durum hazırlıklarına dair bilgiler de dahil olmak üzere hassas bilgileri İran istihbaratına aktardığı ileri sürüldü.

Söz konusu kişinin, Nahariye'deki Celile Tıp Merkezi'ni ziyaret ettiği esnada Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in fotoğraflarını çektiği ve bunları temasta bulunduğu İranlı ajana gönderdiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca İran istihbaratı adına Tel Aviv ve Hayfa'daki protesto eylemlerini takip ettiği öne sürülen kişinin, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın evinin bulunduğu ülkenin kuzeyindeki Amikam yerleşimindeki sokakları, evleri ve bir kliniği kayda aldığının tespit edildiği aktarıldı.

İsrail savcılığı, söz konusu kişinin yürüttüğü ileri sürülen casusluk faaliyetleri karşılığında İran istihbaratından kripto para olarak on binlerce şekel aldığını öne sürdü.

İsrail polisi ve istihbarat kurumları, dün İsrail ordusunun gizli bir biriminde daha önce görev almış bir vatandaşın İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmak suçundan tutuklandı.