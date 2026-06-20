İsrail’de panik büyüyor: İran’ı unutun asıl kabus Türkiye

TAHSİN HAN

İsrail askeri ve istihbarat kulisleri, Akdeniz’in doğusunda her geçen gün daha da devasalaşan bir askeri güç karşısında derin bir şok ve önlenemez bir panik dalgası yaşıyor. Ülkenin en köklü yayın organlarından Maariv gazetesinde Şlomo Maoz imzasıyla yayımlanan zehir zemberek analiz, Tel Aviv’in içine düştüğü güvenlik kabusunu gözler önüne serdi. Analizde, bugüne kadar tüm savunma stratejisini İran tehdidi üzerine kuran İsrail’in, şimdi kuzeyden yükselen ve İran’ı bile gölgede bırakan çok daha yakın, çok daha dizginlenemez bir Türk meydan okumasıyla karşı karşıya olduğu itiraf edildi.

Analiz haberde şu ifadeler kullanıldı: Bu stratejik korkunun fitilini ateşleyen en büyük etken ise Washington’dan gelen ve İsrail’de adeta bir ihanet olarak algılanan ani politika değişikliği oldu. Trump’ın İran’la bitmek bilmeyen diplomatik kördüğümlerden sıkılarak İsrail’in kuzey sınırındaki hayati güvenlik ihtiyaçlarını bir kenara itmesi, Tel Aviv’de soğuk duş etkisine neden oldu. Hizbullah’ın bir ateşkes paketine dahil edilerek İsrail’in adeta kaderine terk edilmesi, savunma bürokrasisinde şu kahredici soruyu doğurdu: Süper güç hamimizin bölgeden çekilmeye başladığı bu yeni denklemde, devasa bir askeri güce dönüşen NATO üyesi Türkiye’nin İsrail’e yönelik olası bir hamlesi nasıl engellenecek?

SİLAHLARI YÜZDE 80 YERLİ

İsrail’i en çok sarsan ve çaresiz bırakan durum, Türkiye’nin tüm ekonomik zorluklara rağmen hayal gücünü zorlayan, modern ve tamamen bağımsız bir savunma sanayisi inşa etmiş olmasıdır. Bir dönem zırhlı savaş doktrinini bizzat İsrail’in öğrettiği Türk ordusu, bugün dışa bağımlılığını yüzde 80’e varan bir yerlilik oranıyla neredeyse sıfırlamış durumda.

Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi cephelerde savaşın kaderini tek başına değiştiren ölümcül Baykar TB2 İHA’ları bugün Körfez ülkelerinden Afrika’ya kadar 34 ülkeye ihraç edilerek Ankara’ya muazzam bir diplomatik ve lojistik üstünlük sağlıyor. Üstelik Türkiye, sadece kendi sınırları içinde kalmayıp Katar, Somali, Kuzey Kıbrıs, Libya ve Suriye gibi kritik noktalarda kurduğu askeri üslerle İsrail’in etki alanını adeta bir çember gibi kuşatıyor.

ÇELİKLEŞMİŞ 480 BİN ASKER VAR

Tel Aviv askeri bütçesi için asıl uykuları kaçıran senaryo ise bu yerli sanayinin arkasındaki muazzam ve tecrübeli insan gücü. Karşımızda sadece teorik bir güç değil; NATO’nun ABD’den sonraki en büyük ordusuna sahip, on yıllardır terörle mücadelede, Suriye ve Irak’ın en zorlu dağlarında, çetin kent savaşlarında çelikleşmiş 480 bin düzenli asker ve milyonlarca yedek güç bulunuyor. İki bini aşkın tanktan oluşan zırhlı duvarı, gelişmiş Alman Leopardları ve yerli üretim Altay tankıyla birleşirken; gökyüzünü yüzlerce F-16 ve yerli taarruz helikopteri koruyor. Türkiye ayrıca kendi geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemiyle semalarını bir dış müdahaleye tamamen kapatmış durumda.

KIYAMET DENİZDEN GELECEK

Ancak İsrail stratejistlerine göre asıl büyük kıyamet senaryosu karadan ya da havadan değil, denizden gelecek. Türkiye’nin ilan ettiği Mavi Vatan doktrini; Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de mutlak bir deniz kontrolü hedeflerken, İsrail’in hayati müttefikleri olan Yunanistan ve Kıbrıs’ın deniz sınırlarını acımasızca zorluyor. Olası bir çatışmada İsrail’i sulara gömebilecek 14 denizaltı, son teknoloji fırkateynler ve bir helikopter gemisine sahip olan bu Türk denizi, Akdeniz’deki enerji hatlarını tek bir emirle kesebilecek güçte.

ÇARESİZ KALDILAR

Maariv’in bu çarpıcı analizi, İsrail için acı bir gerçeği haykırıyor: Tel Aviv yıllarca uzaktaki İran’a odaklanmışken, yanı başında Akdeniz’i domine eden, kendi silahını üreten ve sınır ötesi operasyon kabiliyeti en üst düzeyde olan bir Türk Devi uyandı; ve İsrail’in bu devasa güç karşısında ne yapacağına dair en ufak bir fikri yok.