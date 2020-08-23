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Dünya İsrail'de Netanyahu'ya öfke seli
Dünya

İsrail'de Netanyahu'ya öfke seli

Koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 03:50:00 - 2020-08-23 03:58:02
İsrail'de Netanyahu'ya öfke seli

Polisin yasağına rağmen Batı Kudüs'teki Chords Köprüsü'nden binlerce protestocu Başbakanlık konutuna doğru yürüdü. Netanyahu'ya büyük öfke besleyen göstericilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı. 7 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yürüyüş sonrası Netanyahu'nun konutuna gelen göstericiler burada slogan atmayı sördürdü.

Başkanlık konutunda slogan attılar

Kırmızı ve siyah bayraklar taşıyan göstericiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alın 'suç başbakanı' yazılı tişörtler giydi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 aydır devam ediyor.

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