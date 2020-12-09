  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail’de, Meclisin feshedilmesi yasa tasarısı onaylandı
Aktüel

İsrail’de, Meclisin feshedilmesi yasa tasarısı onaylandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:57:03 -
İsrail’de, Meclisin feshedilmesi yasa tasarısı onaylandı

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısı, Meclis Komisyonundan geçti.

Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun 7’ye karşılık 10 oyla Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, tasarının yasalaşması için 3 kez onaylanması gerektiğine dikkat çekilerek, Komisyonun söz konusu tasarının yasalaşması halinde 16 Mart'ı seçimlere gitme tarihi olarak belirlediği kaydedildi.

İsrail'de Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önerge 2 Aralık’ta 54 hayır oyuna karşılık 61 evet oyuyla ilk tur oylamadan geçmişti.

Erken seçim kararının alınabilmesi için önergenin önce Meclis Komisyonundan geçmesi, ardından yapılacak 3 oylamada da Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu.

- İsrail’de erken seçim

Uzmanlar, hükümet ortağı Benny Gantz'ın, 2021 bütçesinin Meclisten geçmesini kabul etmesi için Başbakan Binyamin Netanyahu üzerinde baskı kurmayı amaçladığını dile getiriyor.

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart’ta yapılan seçimin ardından ülkede yaklaşık 1,5 yıldır devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı.

Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz’ın oturması kararlaştırılmıştı.

- Yıllık bütçe iki ortağın arasını açtı

Ancak Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü.

Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclisten geçirilmesini isterken, Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti.

İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle, ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin Meclisten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı
Gündem

Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa baş..
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi
Spor

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana PSG-Medipol Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörünü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapıla..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay