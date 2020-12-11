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Spor İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
Spor

İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:36:29 -
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.

Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi.

Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı.

Kafile daha sonra kulüp takım otobüsüyle tesislere hareket etti.



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