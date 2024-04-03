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Dünya İsrail'de kriz! Katil Gantz'dan seçim çağrısı
Dünya

İsrail'de kriz! Katil Gantz'dan seçim çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 21:31:00 -
İsrail'de kriz! Katil Gantz'dan seçim çağrısı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında İsrail’de seçim yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik erken seçim çağrıları devam ederken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında seçim yapılması çağrısında bulundu.

Gantz, "Eylül ayında, yani savaştan yaklaşık bir yıl sonra yapılacak seçimlerin tarihi üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Böyle bir tarih belirlemek askeri çabalarımızı sürdürmemizi sağlarken İsrail vatandaşlarına da bize olan güvenlerini tazeleyeceğimizin sinyalini verecektir” dedi.

Gantz, konuyu geçtiğimiz haftalarda Netanyahu ile görüştüğünü ve görüşmeye devam etmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: İHA
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