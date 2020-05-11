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Dünya

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İsrail'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 252'ye, vaka sayısı 16 bin 477’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 04:07:00 -
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 252’ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 477’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 74’ünün durumunun ağır olduğu, 11 bin 430 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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