İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Ali İhsan Gülcü, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı Hamas'ın direnişini öne çıkardı. Gülcü, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ambargosunun İsrail ekonomisini sarstığını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'nin Lahey'deki davaya müdahil olmasını kutladığını aktaran Gülcü, İsrail'in ekonomik ve sosyal açıdan büyük kayıplar yaşadığını vurguladı. Gülcü, İsrail'de yaşanan bu durumun hükümeti derin bir korkuya sürüklediğini ifade ettiği Milat gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsrail’in Gazze’de yaptığı Hamas’a karşı bir savaş değil, Filistin halkına yani sivillere karşı bir katliam ve soykırımdır. Bu durum Birleşmiş Milletlerce de tescillendi. Sahada İsrail ordusu, askerleri ve silahlarının yanı sıra ABD’nin istihbarat desteği, dünyanın tüm dijital mecralarının sanal bilgi desteği, uluslararası dev ticari markaların gizli ve açık maddi desteği, ABD ve Avrupa ülkelerinin sınırsız bomba ve silah desteği var.

Hamas’ın yaptığı ise yer altına döşediği uçsuz bucaksız tünelleri kullanarak İsrail’in patlamayan mühimmatlarını değerlendirip ürettiği silahlarla işgalcileri vurmaktan ibaret. Hamas’a açık ve somut destek sadece güneyde Husilerden, kuzeyde Hizbullah’tan geliyor.

İran esiyor ama gürlemiyor. Türkiye ise olabildiği ölçüde İsrail’e ticareti engellemeye çalışıyor. Bir de haber ve sosyal medya kaynaklarını kullanarak İsrail zulmünü tüm dünyaya duyurmak için uğraşıyor. Arap ülkelerine gelince, onlar ABD’nin baskısı ve korkusu ile tam bir suskunluğa bürünmüş durumdalar.

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Türk Dışişleri Bakanlığı bir hamle daha yaparak ticaret ambargosunu diğer ülkelere de yaymalı. Çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. İsrail, taze sebze meyvenin neredeyse yarısını Türkiye’den alıyordu. Türkiye İsrail’e ihracatı kesince Ürdün’e yöneldi, ancak Ürdün’de kolera baş gösterince de sebze meyve fiyatları astronomik derecede yükseldi.

Savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’de 45 bin küçük işletme kapandı. Çifte vatandaş olan Yahudiler ülkeyi terk etti. Turizm ve hizmet sektörü çöktü. En fazla etkilenen sektörlerden biri ise inşaat sektörü oldu. İsrail, ihtiyacı olan demir-çeliğin yüzde 39’unu, çimentonun ise yüzde 54’ünü Türkiye’den alıyordu. Şimdi bunlar kesintiye uğradı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın TBMM’de sarf ettiği şu sözler anlamlıydı: “Türkiye'nin Lahey'deki davaya müdahil olmasını kutluyorum. Aynı şekilde İsrail ile ticareti durdurması önemliydi. 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurdu. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir, bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir.”

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İsrail katliamlarında ölenlerin isimleri Birleşmiş Milletler kayıtlarına da girdi. 26 bini kadın ve çocuk olmak üzere 40 binin üzerinde Filistinli işgalci İsrail’in saldırıları sonucu öldürüldü. Bunlara kayıp ve enkaz altında olanların da eklenmesi durumunda Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha yüksek rakamlara ulaşmış durumda. İsrail, 10 bin masum insanı da tutukladı, suçsuz yere hapishanelerde tutuyor.

Tüm bunlara rağmen İsmail Haniye’nin hain bir suikast ile şehit edilmesinden sonra İsrail’i bir korku sardı. Hamas, Hizbullah ve Husilerden gelecek üçlü bir tehdide karşı bütün Siyonistler tedirgin. İsrail hükümeti, tehditler savurup korkutarak İran’dan gelecek bir saldırıyı önlemeye çalışıyor. İsrail’de turizm bitti, ticaret dip yaptı. Günlük hayat her an çalan sirenlerle kesintiye uğrayıp sığınaklara koşmakla geçiyor.

Gazze’de ise İsrail askerlerinin korkudan ödleri kopuyor. Binalar arasında dolaşırken yahut bir tünele girerken mutlaka önlerine asker elbisesi giydirdikleri Filistinli gençleri koyuyorlar. Ellerini arkadan bağladıkları bu gençleri yem olarak kullanıyorlar ancak buna rağmen Hamas ile baş edemeyip ciddi kayıplar veriyorlar. Gazze’den dönen İsrailli askerler ise doğrudan psikiyatri servislerine yatırılıyor."