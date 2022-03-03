İsrail’de ilginç bir Türkiye yazısı kaleme alındı: Bakın ne dediler?

İsrail’in en eski gazetesi Haaretz, yayınladığı bir makalede Türkiye’nin Rusya – Ukrayna Savaşı’ndaki konumunu inceledi.

Rusya-Ukrayna krizi başladığından beri dünyadaki genel tavır, krizde Ukrayna’nın veya Rusya’nın desteklenmesi oldu. Özellikle Batılı ülkeler, Ukrayna’yı destekledi ve Rusya’ya yaptırımlar uyguladı.

Erdoğan’ın iki ülke arasında ‘denge’ politikası kurduğu belirtildi

Türkiye ise hem Rusya’nın Kırım ilhakını ve Ukrayna’ya açtığı savaşı kınadı, hem de Rusya’ya yaptırım uygulamadı. Haaretz’deki makaleye göre, Erdoğan ilginç üçüncü bir yol izledi. Türkiye’nin ne Ukrayna ne de Rusya ile bağlarını koparamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında yürütmesi çok zor bir denge politikası kurdu.

“Batı ile ilişkilerin yeri doldurulamaz”

Türkiye, Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA sistemleri sattı. Bu SİHA’lar, Rus birliklerine karşı aktif olarak kullanıldı.

Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulamaya koydu ve NATO müttefiklerini tatmin etti. Rusya ile yakın ilişkileri sebebiyle NATO ülkelerinin yakın takibinde olan Türk diplomasisi, Batılı müttefiklerini rahatlattı.

Louis Fishman’a göre bu durumun sebebi, Türkiye’nin Batı ile olan yeri doldurulamaz ilişkileri. Her ne kadar Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi her yıl büyüse de, Türkiye’nin asıl ekonomik ilişkileri AB ve Amerika ile kurulu. Makaleye göre Rusya asla Amerika ve AB’nin yerini dolduramaz.

“Putin’in sabrını sınadı”

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya’nın yaptıklarını “Haksız, hukuka aykırı ve kabul edilemez” bulduğunu söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını ve diyalog kanalını açık tutacağını söyledi.

Makaleye göre bu durum, Erdoğan’ın Putin’in sabrını sınamak istemesinden kaynaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı ile olan ilişkilerini tekrar iyileştirmek istediği, fakat bunu yaparken de Putin’le olan ilişkileri koparmak istemediğinin altı çizildi. Erdoğan’ın üçüncü yol diplomasisin, Rusya ile köprüleri atmadan Batı eksenine dönmeyi hedeflediği iddia edildi.

“Erdoğan’ın önündeki en büyük engel”

Avrupa Birliği ve ABD’nin Türkiye ile yakınlaşmaya hazır olduğunun iddia edildiği makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde bazı engeller olduğu aktarıldı.

Özellikle “siyasi tutuklular” ve “siyasi haklar” konularında AB’nin ve ABD’nin bazı beklentileri olduğu ve Erdoğan’ın gerçekten Batı ile ilişkilerini düzeltmek istiyorsa, bu durumda adımlar atması gerektiği ifade edildi. Aksi takdirde Batı ve Türkiye arasındaki ilişkinin bir cam kadar kırılgan olacağı belirtildi.

Sandığa dikkat çektiler

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konularda Batı çizgisine uyumlu adımlar atmaması durumunda, bir sonraki seçimleri kaybedebileceği iddia edildi.

Louis Fishman, Erdoğan’ın güçlü lider konumundan vazgeçmesinin bu açıdan riskli olduğunu ve izleyeceği politikaya göre bu krizin en büyük kazananı yahut kaybedeni olabileceğine dikkat çekti.