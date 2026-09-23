  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün! Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk yorum Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı KIZILELMA ve KAAN korkusu Atina’yı yıktı: Miçotakis: Savunmada bir arpa boyu katedemedik Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti Müslüman devletler skandalın takipçisi bile değil! İsrail, yeni yasa ile Müslüman mahkumları idam etmeye başlayacak! Ekrem’in İBB’sinde ‘Zafer Keleş tarifesi’: Ver rüşveti al paranı! Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gri liste açıklaması: Riskin olmadığı açıkça tescil edildi CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!
Dünya İsrail’de hükümet kuracak çoğunluk yok: Krizin anahtarı Arap partiler!
Dünya

İsrail’de hükümet kuracak çoğunluk yok: Krizin anahtarı Arap partiler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail’de hükümet kuracak çoğunluk yok: Krizin anahtarı Arap partiler!

İsrail'de seçim çıkmazı büyüyor. Netanyahu ve muhalif partiler hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamıyor. Yahudi muhalefet partilerinin, 7 sandalye kazanan Ortak Arap Listesi ile Mansur Abbas liderliğindeki 5 sandalyeli Raam'ın desteğini almadan koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olduğu belirtiliyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından yapılan ankette, bugün seçim yapılması halinde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak Meclis’teki en büyük siyasi güç konumunu koruyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud 20 sandalyede kalırken, Naftali Bennett’in "Birlikte" listesi 13 vekille üçüncü sırada yer alıyor.

Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon ortaklarının toplam sandalye sayısının 50’ye gerilediğini aktaran gazete, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun 54 sandalyeye ulaşmasına rağmen 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 çoğunluğunu sağlayamadığına dikkati çekti.

ARAPLARIN DESTEĞİ OLMADAN İMKANSIZ

Haberde, Yahudi muhalefet partilerinin, 7 sandalye kazanan Ortak Arap Listesi ile Mansur Abbas liderliğindeki 5 sandalyeli Raam'ın desteğini almadan koalisyon hükümeti kurmasının imkansız olduğu belirtildi. Ankete göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü 6, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm ise 5 sandalyede kaldı. Her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi ise 4 sandalyeyle kilit pozisyonda barajı aştı. Yine Ofer Winter'in Amcha Yisrael partisi de 4 sandalye elde etti.

Öte yandan, Benny Gantz’ın başında olduğu Mavi-Beyaz Partisi yüzde 0,7 oy oranıyla barajın altında kalmayı sürdürdü. İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya
İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya

Gündem

İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya

Siyonist katiller BM'de rezil oldu: Erdoğan konuştu, İsrail heyeti salondan kaçtı
Siyonist katiller BM'de rezil oldu: Erdoğan konuştu, İsrail heyeti salondan kaçtı

Dünya

Siyonist katiller BM'de rezil oldu: Erdoğan konuştu, İsrail heyeti salondan kaçtı

"Yunanistan Pitbull’dur" diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!
“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!

Gündem

“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!

Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün!
Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün!

Dünya

Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün!

Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı!
Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı!

Gündem

Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23