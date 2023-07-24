İsrail'de halkı ayağa kaldıran yeni yargı reformu: Milletvekilleri terk etti, her noktada protesto var! Kabul edildi

İsrail Parlamento Sözcüsü, parlamentonun Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından sunulan ve Yüksek Mahkeme'nin bazı yetkilerini kısıtlayan tartışmalı bir tasarıyı oylayarak yasalaştırdığını duyurdu. Muhalefet milletvekilleri protesto amacıyla genel kurulu terk ederken, tasarı 64-0 oyla kabul edildi.

PROTESTOLARIN ODAK NOKTASI "MECLİS" OLDU

İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını son onay için Meclis'e getirmesi üzerine Batı Kudüs'te Meclis binası çevresinde düzenlenen protestolar bugün de devam etti. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestoların odak noktası, Yüksek Mahkemenin yürütmenin üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının onaylanacağı Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi oldu. Yüzlerce gösterici, sabahın erken saatlerinden itibaren oluşturdukları insan zinciriyle Meclis çevresindeki yolu kapatmaya çalıştı. İsrail polisi ise atlı birlikler, TOMA ve güç kullanarak göstericileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

GÜÇ KULLANARAK KALABALIĞI DAĞITMAYA ÇALIŞTI

Göstericiler Meclis yakınlarındaki yoldan uzaklaştırılmalarının ardından Meclis binasına doğru yürüyüşe geçti. İsrail polisi, insan zinciri kurarak Meclis çevresindeki yolu kapatan göstericileri güç kullanarak dağıtmaya çalıştı.

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GÖZATINA ALINANLAR VAR

Ayrıca İsrail polisi, bazı göstericileri de gözaltına aldı. İsrail televizyonları, Başbakan Netanyahu'nun Meclis Genel Kurulu'na geldiği ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

CUMHURBAŞKANI HERZOG: ULUSAL OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün akşam saatlerinde Başbakan Netanyahu, ana muhalefet lideri Yair Lapid ve Benny Gantz ile ayrı ayrı görüştü. Herzog, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "uzlaşı için zemin olduğunu ancak taraflar arasında görüş ayrılığının sürdüğünü" belirtti. Seçilmiş yetkililere "cesaret gösterip ortak fikir için karşı tarafa el uzatma" çağrısı yapan İsrail Cumhurbaşkanı, "Bu, ulusal olağanüstü bir durum. Sorumluluk alma zamanı" ifadesini kullandı.

MECLİS'TE BOYKOT KARARI ALINDI

Muhalefetteki milletvekilleri de uzlaşı sağlanmaması halinde Meclis'teki yasa tasarısının oylamasını boykot edeceklerini açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda gün içerisinde söz konusu yasa tasarısının oylamasına geçilmesi bekleniyor.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİNİN İÇERİĞİ AÇIKLANDI

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz'da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için bugün Meclise getirileceğini açıklamıştı.

YEDEK ASKERLER GÖREVDEN AYRILDI

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı. İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü. İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

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