ROKETSAN geliştirdi! Türkiye'ye BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemini tanıttı! Böyle çıkış daha önce görülmedi

UMTAS-GM Blok-1'in Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı ve Yarı Aktif Lazer başlık konfigürasyonları Roketsan'ın UMTAS-GM Blok-1 ürününde iki farklı arayıcı başlık tipi bulunuyor. IIR ve YAL entegreli kullanılabilen sistem, kara araçlarından atıldığında 1 ila 16 kilometre, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 20+ kilometre menzile ulaşabiliyor. 0.3-0.7 Mach uçuş hızına ulaşabilen ve gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan UMTAS-GM Blok-1'e Tandem Anti Tank, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili, Termobarik harp başlıkları takılabiliyor. Sistem, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor. UMTAS-GM Blok-1, sahip olduğu süzülme kabiliyetini kullanarak güvenlik güçlerine sütre gerisinden atış kabiliyeti sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafelerden hedef imha edilebiliyor. Kızılötesi görüntüleyici arayacı başlık konfigürasyonu sahip olduğu çift yönlü RF veribağı sayesinde atış boyunca kullanıcının UMTAS-GM'yi yönlendirmesine imkan tanırken, yarı aktif lazer arayıcı başlık konfigürasyonu otonom ve harici işaretleme kabiliyetleri dahilinde kullanılabiliyor. Roketsan mühendislerinin üzerinde çalıştığı projede UMTAS-GM Blok-1 YAL'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde, UMTAS-GM Blok-1 IIR'ın ise 2024 yılı son çeyreğinde envantere girmesi hedefleniyor. UMTAS-GM-Blok-2 Roketsan'ın yenilikçi ürünlerinden biri olan UMTAS-GM-Blok-2, kara araçlarından atıldığında 1 ila 32+ kilometre, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 50+ kilometre menzile ulaşabiliyor. Gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan UMTAS-GM-Blok-2, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor. UMTAS-GM-Blok-2 itki kapasitesi ve süzülme kabiliyetini kullanarak sütre gerisinden atış imkanı da sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafelerden hedef imha edilebiliyor. UMTAS-GM-Blok-2, üzerinde bulunacak Hibrit Arayıcı Başlık ile de kullanıcıya gece ve gündüz farklı dalga boylarında yüksek çözünürlüklü harp alanı görüntüsü sunabilecek. trthaber aktardı: Tasarım aşamasında bulunan projede sistemin 2025 yılı itibarıyla testlerinin başlaması ve envantere kazandırılması hedefleniyor.