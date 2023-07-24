ROKETSAN geliştirdi! Türkiye'ye BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemini tanıttı! Böyle çıkış daha önce görülmedi

KMC-U silah sistemi! Roketsan'ın hassas güdümlü füzeler sınıfında geliştirdiği CİRİT Lazer Güdümlü Füze, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni atabilen KMC-U, üzerinde bulunan 7.62mm Makineli Tüfek'le de yakın korumasını sağlayabiliyor. Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabilme yeteneğine sahip dünyadaki tek silah sistemi olmasıyla rakiplerini geride bırakıyor. KMC-U; yüksek atış gücü, hassas vuruş kabiliyeti ile hem ana muharebe tankları, hafif zırhlı araçlar gibi zırhlı hem de personel gibi zırhsız fırsat hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Farklı hava ve ortam koşullarına uyumlu ve gece gündüz keşif/gözetleme kabiliyetine sahip olan KMC-U, hem durarak hem hareket halinde atış yapılabilmesi gibi özellikleriyle kullanıcının birçok harp sahasında etkin kullanımına imkan tanıyor. Temelleri 2014 yılında Roketsan öz kaynakları ile atılan KMC-U Silah Sistemi, sunduğu hassas vuruş kabiliyeti, çevikliği ve operasyonel yetenekleri ile çok kısa sürede son kullanıcının dikkatini çekti ve 2016 yılında 3 adet olarak başlayan deneme üretimi ve teslimi sonrasında yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. KMC-U'nun gösterdiği başarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takdirini kazanırken 15 Ağustos 2022'de KMC-U silah sisteminin seri üretimi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı. TSK ile koordineli şekilde geliştirme ve millileştirme faaliyetleri sürdürülen sistemde bugüne kadar hem sistemsel hem de çevresel şartların güncellenmesi gibi birçok yenilik geliştirildi. Gelecek süreçte ise sisteme farklı füze entegrasyonlarının yapılması ve ilk ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. MAM-L IIR ve MAM-T IIR Roketsan, sahada başarısını kanıtlayan MAM ürün ailesini yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor. MAM-L ve MAM-T, artık operasyonel SİHA konseptine uygun olarak görev yapabilecek IIR başlık ve RF veribağı ile artırılmış menzilleri sayesinde kritik hedeflere yönelik düşük maliyetli bir çözüm sunacak. Entegre edilen 2 yönlü RF Veribağı ile "man-in-the-loop" çalışma prensibine sahip olan MAM-L ve MAM-T, operatör tarafından uçuş boyunca mühimmat arayıcı görüntüsü üzerinden yönetilebilecek. İki ürün de yeni özellikleri ile atış öncesi/sonrası kilitleme, uçuş esnasında havada hedef güncelleme, hedef/çevresel koşullara göre mühimmat yörüngesi seçebilme, bulut, yağmur gibi tüm çevre koşullarına rağmen aktif kullanılabilme gibi rakiplerinden daha üstün yeteneklere sahip olacak. MAM-L, lazer işaretleyici başlığı ile 15 kilometre menzile ulaşırken, IIR başlık ile 25+ kilometre menzile; MAM-T ise SİHA'lar 30+ kilometre menzile ulaşırken yeni başlığı ile 50+ kilometre menzile kadar etkili vuruş yapabilecek. Ayrıca, MAM-T'nin menzili daha hızlı hava araçları ile kullanılmaya yönelik olarak açılır kanat eklentisi sayesinde daha da artırılabilecek. Öte yandan, MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içerisinde DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor. Mevcut MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR'nin 2024'te envantere girmesi hedefleniyor.