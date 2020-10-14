İsrail’de farelerden bulaşan yeni bir salgın çıktı
İsrail Sağlık Bakanlığı, farelerden bulaşan bir hastalığa ülke genelinde 50 kişinin yakalandığını bildirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hâlâ kontrol altına alınamamışken İsrail’de yeni bir salgın ortaya çıktı.
İsrail Sağlık Bakanlığı açıklamasında, yaklaşık 50 kişinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığını bildirdi.
Bakanlık, hastalık kapan kişilerin büyük bir kısmının ülkenin kuzeyinde yer alan dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu açıkladı. Derelerden alınacak su örnekleri üzerinde inceleme yapılacağı ifade edilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için de gerekli önlemlerin alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı bununla birlikte, yapılacak yeni bir duyuruya kadar ‘ülkenin kuzeyinde bulunan derelere girmeyin’ uyarısında bulundu.