İsrail'de büyük panik! 'Binlerce roketleri, yüzlerce füzeleri var'

İsrail ordusunda görevli bir komutan, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı gücününün ne boyutta olduğuna dair ayrıntılar paylaştı.

AP'nin haberine göre ismini vermeyen İsrailli üst düzey komutan, Hamas'ın silahlı kanadı "Şehid İzzeddin el Kassam Tugayları"nın askeri gücünü değerlendirdi.

"Binlerce roketleri var"

Kassam Tugayları'nın 2014 yılındaki savaştan bu yana gücünü yenilediğini belirten komutan, grubun çok sayıda roket, güdümlü füze ve drone'a sahip olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun tahmin ve analizlerine göre Kassam'ın yaklaşık 7 bin roketi, 300 anti-tank füzesi ve 100 uçaksavar füzesi bulunuyor.

Çok sayıda insansız hava aracı ve drone'u bulunan Kassam'ın yaklaşık 30 bin düzenli silahlı mensubunun ve 400 deniz komandosunun olduğu belirtiliyor. Söz konusu deniz komandoları, İsrail'in deniz kıyısındaki askeri merkezlerine yönelik sızma saldırıları düzenleyebilecek teknik kapasiteye sahip.

İsrailli komutan, İran destekli Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı "Seraya Kudüs"ün (Kudüs Seriyyeleri) de yaklaşık 6 bin roketi, onlarca drone'u, anti-tank ve uçaksavar füzesi olduğunu, yaklaşık 400 deniz komandosu bulunduğunu aktardı.

Bu silahlı güçlere ek olarak iki grubun, İsrail'e açılan onlarca tünel kazdığı ve savaş hazırlıklarına devam ettiği biliniyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca silahlı grup faaliyet gösteriyor. Bu grupların en büyükleri Kassam ve Seraya Kudüs. Tüm grupların toplam askeri kapasitesinin bir araya gelmesiyle İsrail'in bölgeye olası bir saldırısı halinde ağır kayıplar vereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News