  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi
Aktüel

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:02:23 -
İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisi, uzun zamandır tartışma konusu olan yıllık bütçe planının, 120 gün sonraya ertelenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu'ndaki ikinci ve üçüncü oylamada 67 milletvekilinin oyunu alan yasa tasarısı kabul edildi. Böylelikle bütçe planının onaylanması 23 Aralık'a ertelenmiş oldu.

Söz konusu tasarı bugün geçmemiş olsaydı Meclis'in fesh edilmesi ve yeniden seçime gidilmesi gerekiyordu.

- Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması
Gündem

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni bir S-400 açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türk..
Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması
Gündem

Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması

Sözde gazeteci İsmail Saymaz ve güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, canlı yayında saman ve SİHA meselesi yüzünden tartıştı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı