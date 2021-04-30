İsrail'de bayram kutlamasında felaket: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 38 kişi ölürken 20'si ağır 50 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldız'ın açıklamasına göre, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda bir kutlamada sahne çöktü.
Bölgeye durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterler yönlendirildi.
38 kişi öldü
Yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Musevilere ait Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor.