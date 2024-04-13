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Dünya İsrail'de askeri üsse İHA saldırısı
Dünya

İsrail'de askeri üsse İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 05:49:00 -
İsrail'de askeri üsse İHA saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse İHA saldırısı yaptı.

Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlenen saldırının ardından bir başka saldırı daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse de kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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