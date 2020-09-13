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Aktüel İsrail'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantina kararı alındı
Aktüel

İsrail'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantina kararı alındı

Ülke genelinde 18 Eylül'de uygulanmaya başlanacak karantinanın Roş Aşana Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı İsrailliler karara tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:40:10 -
İsrail'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantina kararı alındı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ülkede 18 Eylül'de yerel saatle 14.00'te başlayacak karantina 3 hafta sürecek.

İbrani takvimine göre 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşına (Roş Aşana Bayramı) denk gelmesi dolayısıyla tartışmalara neden olan genel karantina kapsamında halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşması yasaklandı.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu, karantina kararının İsrailliler ve ülke ekonomisine "ağır bedeli"nin olacağını ancak vakalardaki artışı durdurmak için bu adımın atıldığını söyledi.

İskan Bakanı Yaakov Litzman, karantina uygulamasının Roş Aşana'ya denk getirilmesine tepki olarak bugün görevinden istifa etmişti.

İsrail'de günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesinin ardından mayıs ayında Kovid-19 tedbirlerinin birçoğu kaldırılmıştı.

Temmuzda salgında ikinci dalganın etkisine giren ülkede günlük vaka sayısı 4 bini aşmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 153 bini geçerken 1108 kişi hayatını kaybetti.

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