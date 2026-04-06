İsrail’de ağır hasar: İran füzeleri Hayfa’yı vurdu

İsrail'in "geçilmez" dediği hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri, stratejik öneme sahip liman kenti Hayfa'da doğrudan yerleşim alanlarını vurdu. Beş katlı bir binaya isabet eden füze, yapının büyük bir kısmını yerle bir etti.

Savunma kalkanı delindi: Hayfa'da enkaz yükseldi

Enkaz yığınına dönen bölgede dün başlayan arama çalışmaları bugün sonuçlandı. İsrail makamları, yıkılan beton yığınları arasından 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını, halen ulaşılamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Yıllardır sivil ayrımı gözetmeksizin çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alan Tel Aviv yönetimi, şimdi bizzat kendi şehirlerinde savaşın soğuk yüzüyle karşı karşıya kalmış durumda.

11 yaralı, büyük maddi hasar

Saldırının ardından yapılan güncel açıklamalarda, binanın çökmesi ve çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kentin birçok noktasında araçların kullanılamaz hale geldiği ve altyapının ciddi zarar gördüğü Hayfa'da, siren sesleri eşliğinde halkın sığınaklara kapandığı gözlendi. Bölgedeki askeri uzmanlar, İran'ın bu saldırıyla İsrail'in stratejik şehirlerini vurma kapasitesini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.