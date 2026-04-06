  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
İsrail'de ağır hasar: İran füzeleri Hayfa'yı vurdu
İsrail’de ağır hasar: İran füzeleri Hayfa’yı vurdu

Yücel Kaya

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, dün Hayfa kentine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısının sonuçları netleşiyor. Gazze'de on binlerce savunmasız çocuğu ve sivili katleden İsrail yönetimi, kendi topraklarına düşen füzelerin şokunu yaşıyor. İran'ın fırlattığı füzelerden birinin isabet ettiği Hayfa'daki bir binada yapılan incelemelerde 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in "geçilmez" dediği hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri, stratejik öneme sahip liman kenti Hayfa'da doğrudan yerleşim alanlarını vurdu. Beş katlı bir binaya isabet eden füze, yapının büyük bir kısmını yerle bir etti.

Savunma kalkanı delindi: Hayfa'da enkaz yükseldi

Enkaz yığınına dönen bölgede dün başlayan arama çalışmaları bugün sonuçlandı. İsrail makamları, yıkılan beton yığınları arasından 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını, halen ulaşılamayan 2 kişi için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Yıllardır sivil ayrımı gözetmeksizin çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alan Tel Aviv yönetimi, şimdi bizzat kendi şehirlerinde savaşın soğuk yüzüyle karşı karşıya kalmış durumda.

11 yaralı, büyük maddi hasar

Saldırının ardından yapılan güncel açıklamalarda, binanın çökmesi ve çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kentin birçok noktasında araçların kullanılamaz hale geldiği ve altyapının ciddi zarar gördüğü Hayfa'da, siren sesleri eşliğinde halkın sığınaklara kapandığı gözlendi. Bölgedeki askeri uzmanlar, İran'ın bu saldırıyla İsrail'in stratejik şehirlerini vurma kapasitesini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir 25

Yarab sen yerle bir et. Siyonistler DÜNYANIN başına bela olmuş bir kavimmmmmm.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23