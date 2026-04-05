Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde master yapan ve dev şirketlerde tecrübe kazanan bir Türk gencinin paylaşımları Avrupa'nın parlak maskesini düşürdü. Dışarıdan bakıldığında düzenli sokakları ve meydanlarıyla büyüleyen Avrupa'nın iç yüzünde bürokrasi çıkmazı ve teknolojik hantallık yatıyor.

Çin ve Amerika yapay zeka ile dünyayı kasıp kavururken, Avrupa regülasyonlar ve karbon ayak izi gibi konularla vakit kaybediyor. Cuma günü saat 3’te bilgisayarını kapatıp gitme derdinde olan Avrupa toplumunda, devlet dairelerinde aylar süren randevu kuyrukları ve çağ dışı kalmış posta sistemleri hayatı felç ediyor. Amerika'da bir çalışan yılda 1800 saat mesai harcarken, Almanya'da bu rakamın 1340 saate kadar düşmesi verimliliği yerle bir ediyor. Eğer hırslıysanız ve üretmek istiyorsanız Avrupa sizin için bir prangadan farksız hale gelmiş durumda.